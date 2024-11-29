Огонь уничтожил приют для животных в Луге

125 собак и пять кошек нуждаются в помощи.
В Луге сгорел приют для животных «Милосердие». Огонь уничтожил частный дом и хозяйственную постройку на общей площади 106 кв.м. В результате ЧП четыре питомца погибли.
Хозяйка приюта Анна предположила, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. Местные жители уже помогают разбирать завалы и обустраивать временное жилье для 125 собак и пяти кошек, оставшихся без крова.
Сейчас приют нуждается в кормах и дополнительной помощи в восстановлении дома, вольеров и будок. Оказать посильную поддержку неравнодушные могут, связавшись с администрацией сообщества ВКонтакте «Милосердие».
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28.11.2024 256