Огонь уничтожил приют для животных в Луге

125 собак и пять кошек нуждаются в помощи.

В Луге сгорел приют для животных «Милосердие». Огонь уничтожил частный дом и хозяйственную постройку на общей площади 106 кв.м. В результате ЧП четыре питомца погибли.

Хозяйка приюта Анна предположила, что причиной пожара стала неисправная электропроводка. Местные жители уже помогают разбирать завалы и обустраивать временное жилье для 125 собак и пяти кошек, оставшихся без крова.

Сейчас приют нуждается в кормах и дополнительной помощи в восстановлении дома, вольеров и будок. Оказать посильную поддержку неравнодушные могут, связавшись с администрацией сообщества ВКонтакте «Милосердие».