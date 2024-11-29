В Сортавале спасли мальчика с металлическим крюком в голове

В Карелии нейрохирурги провели сложную операцию ребенку после несчастного случая в бассейне.

В городе Сортавала в Карелии нейрохирурги несколько часов боролись за жизнь 13-летнего мальчика, в голову которому угодил металлический крюк во время занятий в бассейне.

Мальчик получил травму, занимаясь на тренажере. Струна с разделительной дорожки ударила ребенка по голове, и в этот момент фиксирующий крюк (карабин) разорвался и пробил череп мальчику, проникнув в мозг.

Ребенка экстренно доставили в больницу Сортавалы, где главный врач вместе с нейрохирургом и анестезиологом сразу приступили к операции. Карельские медики поддерживали связь с коллегами из Санкт-Петербурга. В результате хирургического вмешательства карабин был успешно извлечен.

В настоящее время состояние мальчика стабилизировалось, он дышит самостоятельно. Прогнозы врачей обнадеживающие.