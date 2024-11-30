Мужчина избил знакомого в его собственном доме в Тосненском районе

По подозрению в избиении знакомого из Любани Тосненского района задержан 30-летний мужчина. Преступление совершено 26 ноября около 08:00.
На пострадавшего напали в собственном доме. Его мать вызвала скорую помощь. У мужчины диагностировали перелом носа, тупую травму лица с кровоподтеками и ушибами.
Ущерб здоровью квалифицирован как тяжкий. Подозреваемым оказался 30-летний житель поселка Цвылево Тихвинского района, ранее судимый за оборот наркотиков.
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