14% петербуржцев увольнялись после корпоратива

В ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob, выяснилось, что 14% жителей Петербурга сталкивались с увольнением из-за ненадлежащего поведения на корпоративных мероприятиях: 5% из них сообщили, что инициатива исходила от провинившегося сотрудника, а еще 9% — от руководства.
7% специалистов по подбору персонала подтвердили подобные случаи увольнений. При этом 5% сотрудников уходили по собственному желанию, а 2% — по решению руководства.
Однако большинство респондентов (73%) не смогли вспомнить подобных случаев. Некоторые считают, что увольнение за поведение на корпоративе неуместно, и отмечают, что даже после самых шумных мероприятий таких мер не принималось.
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