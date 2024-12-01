В России вырос спрос на «Преступление и наказание» Достоевского

Продажи книги Федора Достоевского выросли на 34% за год. Эксперты «Авито» считают, что повышенный интерес к произведению «Преступление и наказание» спровоцирован выходом одноименного сериала.

Жители Ленинградской области по-прежнему остаются поклонниками произведений Джоан Роулинг и Виктора Пелевина — они в числе лидеров, как и в 2023 году. Впервые за долгое время в топе популярных книг оказались романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» (продажи выросли на 34%), а также Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (продажи на платформе выросли на 25%).

За год у жителей Ленобласти также вырос интерес к роману «Внутри убийцы» писателя Майка Омера. Продажи книги выросли на 40 процентов. Это может быть связано с выходом одноименного российского мини-сериала, создатели которого вдохновлялись романом.

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Интерес жителей 47 региона к книгам в 2024 году продолжает расти: так, их продажи в сентябре-ноябре этого года по сравнению с осенью прошлого года выросли на 19%. Причем книги «с рук» покупали на 22% чаще, а новые — на 12%.