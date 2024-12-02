В Петербурге на смену постоянным разводкам мостов пришли технические

В Петербурге завершились постоянные разводки мостов и стартовали технические. «Мостотрест» опубликовал расписание разводок на ближайшую неделю.

С 1 на 2 декабря мост Александра Невского будет разведен с 02:20 до 05:10.

С 2 по 4 декабря Троицкий мост разведут с 01:20 до 04:50, Тучков — с 02:00 до 04:50, Большеохтинский — с 02:00 до 05:00, а мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

С 4 на 5 декабря Володарский мост разведут с 02:00 до 05:30, Литейный мост — с 01:40 до 04:45, Благовещенский — с 01:25 до 05:00, Биржевой — с 02:00 до 04:55 и мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

С 5 по 6 декабря мост Александра Невского, Литейный, Биржевой и Благовещенский будут разведены по расписанию предыдущего дня.

С 6 по 7 декабря и с 7 по 8 декабря будет разведен только мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10.

Уточняется, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках указанных промежутков, но не обязательно займет все указанное время.