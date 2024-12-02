Жителям Ленобласти потребуется более 6 лет, чтобы накопить миллион рублей

Жителям Ленобласти потребуется шесть лет и семь месяцев, чтобы накопить миллион рублей.

Это при условии, что работник со средней зарплатой будет ежемесячно откладывать 10% от дохода и размещать эти деньги на вкладе под проценты, выяснили эксперты РИА Новости.

При этом 8,5% работников не смогут похвастаться такой суммой на депозите за 10 лет стажа. Ленобласть с такими результатами заняла 16 строчку в рейтинге.

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На первом месте Чукотский автономный округ, где накопить миллион рублей можно за четыре года и один месяц. В тройку также вошли Ямало-Ненецкий АО (4,6 года) и Магаданская область (4,7 года). Петербург на 10 строчке рейтинга, жителям потребуется пять лет и восемь месяцев, чтобы накопить миллион рублей.