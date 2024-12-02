Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и «MaxxPro» производства США, два пикапа, три 152-мм гаубицы «МСТА-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и «MaxxPro» производства США, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами.
Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.