Рекорд доходов, новые меры поддержки: Сергей Бебенин подвёл предварительные итоги 2024 года

Спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин в интервью ivbg.ru подвёл предварительные итоги 2024 года в Ленинградской области. Также он рассказал, на что пойдут основные бюджетные средства в следующем году, и пояснил, запланированы ли новые меры поддержки для участников спецоперации.

Экономические достижения

В 2024 году доходы региона выросли на 45,5 млрд рублей, достигнув рекордной суммы — 261,5 млрд. По словам Сергея Бебенина, рост доходов бюджета на 90% зависит от роста инвестиций. За счёт этого происходит формирование рабочих мест, создаётся новая продукция, предприятиям идёт прибыль, а также появляются новые источники налогообложения и другое.

«Я ещё раз повторюсь, самое главное для нас — это создать условия для устойчивого роста экономики. Последние десять лет мы наблюдаем положительную динамику в этой сфере, бюджет региона стабильно растет. Кроме того, всегда идёт прибавка в объёмах производства. Бюджет формируют наши налоги, но предсказать точную цифру вперед на год мы не можем. Причиной этому служит постоянное возникновение новых тенденций, обусловленных как внешними факторами, например, санкциями, так и внутренними — изменением рынка, колебанием цен», — пояснил спикер Заксобрания Ленобласти

В ходе работы с областной казной правительством региона и депутатами парламента вносятся поправки, благодаря чему в конце года мы видим уже итоговый результат.

«В этом году итоговая корректировка бюджета составила плюс 45 миллиардов, и это, конечно, хорошо. Мы держим высокую планку, постоянно увеличивая наши доходы и превосходя заявленные прогнозы. Это, на мой взгляд, оптимальная стратегия. Возможность стабильного перевыполнения планов позволила бы существенно улучшить качество жизни во многих регионах России, значительная часть которых в настоящее время нуждается в бюджетном дотировании. Регионов, полностью обеспечивающих себя за счёт собственных доходов, десятка полтора в России, и Ленобласть в их числе», — разъяснил Бебенин.

В ЗАКСе отмечают, что основными доходными источниками, которые в этом году ушли в плюс, стали:

налог на прибыль. Он вырос на 18 млрд 277 млн рублей;

налог на доходы физических лиц, который достиг 10 млрд 300 млн рублей;

доход от использования временно свободных средств областного бюджета – 10 млрд 796 млн рублей.

«Наши доходы — 261,5 миллиард. Это хорошая цифра, потому что, если говорить прямо, мы формируем бюджет военного времени. Приличные деньги идут на СВО, восстановление Енакиево и прочее. И это далеко не все».

Бебенин рассказал, что благодаря дополнительным средствам бюджета появилась возможность потратить больше на социальную и дорожную сферы, здравоохранение. Он отметил: «Теперь главная задача – до конца года освоить оставшиеся федеральные средства».

О расходах уходящего года

На 15,5 млрд выросли расходы. По подсчётам октября, они составили почти 271 млрд рублей. Однако дефицит сократился на 30 миллиардов, дойдя до 9,5 млрд рублей. То есть с 19,8% до 3,9% от уровня собственных доходов.

Основная часть средств — около 9,6 млрд рублей — ушла на социальную защиту разных категорий ленинградцев. Это в основном выплаты жителям области, кто отправился в зону СВО по контракту, а также помощь их близким. Заложены средства на решение проблем дольщиков, среди других направлений расходов: 2,1 млрд — на здравоохранение, 2,05 млрд — на образование и 728 млн рублей — на культуру.

Какие суммы заложены в областной бюджет на 2025-й?

По словам Бебенина, региональная казна по-прежнему будет социально ориентирована. В связи с этим 56,8% расходов будут направлены на социально-культурную сферу.

«Статьи расходов практически не меняются. Естественно, добавляются направления, которые нужно будет финансировать».

Среди основных направлений — поддержка участников спецоперации. Спикер Заксобрания отметил, что сумма единовременной выплаты для контрактников с 300 тысяч рублей достигла 1,1 млн. А необходимо ещё поддерживать тех, кто уже отправился в зону СВО. Особое внимание будет уделено отрасли здравоохранения.

«У нас сегодня существует недофинансирование по зарплате младшего медперсонала. У людей много нареканий на первичную медицинскую помощь. Больше полугода мы ездили по районным больницам, создали для этого специальную рабочую группу. Я тоже участвовал в нескольких выездах и могу сказать, что проблемы в этой сфере действительно есть. По результатам поездок мы вышли с предложениями в Госдуму и правительство Ленинградской области. Отправили свои наработки губернатору Александру Дрозденко, они направлены на стимулирование и поддержку наших медиков».

Поэтому бюджет на 2025 год формирован с дополнительными цифрами: консолидированный — 296 млрд, расходы — 322,7 млрд, а дефицит — 26,6 млрд рублей. Аналогичным образом идёт структурирование образования, здравоохранения, социалка, дорожное строительство и программы строительства объектов, пояснил Бебенин.

Основные параметры бюджета-2025 с учетом поправок следующие: доходы запланированы на уровне 245 млрд рублей, расходы —268 млрд. рублей, дефицит – 23 млрд. рублей.

«Учтены все проблемы, существующие сегодня. Поэтому уверен, что следующий год мы отработаем нормально», — заметил он.

О новых мерах поддержки участников СВО и их семей в 2025 году

«Система поддержки динамично реагирует на возникающие потребности. Мы оцениваем каждую ситуацию индивидуально и принимаем решения на основе реального понимания нужд».

Спикер Заксобрания Ленобласти отметил, что на всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их семьям в следующем году выделят не меньше 9,5 млрд рублей. Напомним, что именно столько средств ушло на обеспечение аналогичных мер в 2024-м.

О взаимодействии с федеральными органами власти

Системные проблемы региона Ленинградская область решает своими силами, заявил Бебенин. В случае, например, если есть необходимость сделать муниципальную или региональную дорогу. А те вопросы, которые касаются не только ленинградцев, но и всех россиян, решаются через федеральный центр.

«Я достаточно давно возглавляю в Совете законодателей комиссию по экономике, которая заседает дважды в год, также как и Президиум Совета законодателей. И в рамках этих мероприятий в Совете у нас есть возможность встречаться и напрямую обращаться к Президенту.

Такой прямой диалог с Президентом, а также взаимодействие со спикерами Совета Федерации и Государственной Думы позволяет нам оперативно решать вопросы, требующие изменения федерального законодательства и не только. Ежегодные конференции по федеральным проблемам и работа комиссии в составе 25 человек, обеспечивают эффективное взаимодействие с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации и правительством страны. Выявленные проблемы немедленно направляются на рассмотрение экспертам для разработки решений».