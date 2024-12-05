Рекорд доходов, новые меры поддержки: Сергей Бебенин подвёл предварительные итоги 2024 года

Спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин в интервью ivbg.ru подвёл предварительные итоги 2024 года в Ленинградской области. Также он рассказал, на что пойдут основные бюджетные средства в следующем году, и пояснил, запланированы ли новые меры поддержки для участников спецоперации.
Экономические достижения
В 2024 году доходы региона выросли на 45,5 млрд рублей, достигнув рекордной суммы — 261,5 млрд. По словам Сергея Бебенина, рост доходов бюджета на 90% зависит от роста инвестиций. За счёт этого происходит формирование рабочих мест, создаётся новая продукция, предприятиям идёт прибыль, а также появляются новые источники налогообложения и другое.
В ходе работы с областной казной правительством региона и депутатами парламента вносятся поправки, благодаря чему в конце года мы видим уже итоговый результат.
В ЗАКСе отмечают, что основными доходными источниками, которые в этом году ушли в плюс, стали:
- налог на прибыль. Он вырос на 18 млрд 277 млн рублей;
- налог на доходы физических лиц, который достиг 10 млрд 300 млн рублей;
- доход от использования временно свободных средств областного бюджета – 10 млрд 796 млн рублей.
Бебенин рассказал, что благодаря дополнительным средствам бюджета появилась возможность потратить больше на социальную и дорожную сферы, здравоохранение. Он отметил: «Теперь главная задача – до конца года освоить оставшиеся федеральные средства».
О расходах уходящего года
На 15,5 млрд выросли расходы. По подсчётам октября, они составили почти 271 млрд рублей. Однако дефицит сократился на 30 миллиардов, дойдя до 9,5 млрд рублей. То есть с 19,8% до 3,9% от уровня собственных доходов.
Основная часть средств — около 9,6 млрд рублей — ушла на социальную защиту разных категорий ленинградцев. Это в основном выплаты жителям области, кто отправился в зону СВО по контракту, а также помощь их близким. Заложены средства на решение проблем дольщиков, среди других направлений расходов: 2,1 млрд — на здравоохранение, 2,05 млрд — на образование и 728 млн рублей — на культуру.
Какие суммы заложены в областной бюджет на 2025-й?
По словам Бебенина, региональная казна по-прежнему будет социально ориентирована. В связи с этим 56,8% расходов будут направлены на социально-культурную сферу.
Среди основных направлений — поддержка участников спецоперации. Спикер Заксобрания отметил, что сумма единовременной выплаты для контрактников с 300 тысяч рублей достигла 1,1 млн. А необходимо ещё поддерживать тех, кто уже отправился в зону СВО. Особое внимание будет уделено отрасли здравоохранения.
Поэтому бюджет на 2025 год формирован с дополнительными цифрами: консолидированный — 296 млрд, расходы — 322,7 млрд, а дефицит — 26,6 млрд рублей. Аналогичным образом идёт структурирование образования, здравоохранения, социалка, дорожное строительство и программы строительства объектов, пояснил Бебенин.
Основные параметры бюджета-2025 с учетом поправок следующие: доходы запланированы на уровне 245 млрд рублей, расходы —268 млрд. рублей, дефицит – 23 млрд. рублей.
О новых мерах поддержки участников СВО и их семей в 2025 году
Спикер Заксобрания Ленобласти отметил, что на всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их семьям в следующем году выделят не меньше 9,5 млрд рублей. Напомним, что именно столько средств ушло на обеспечение аналогичных мер в 2024-м.
О взаимодействии с федеральными органами власти
Системные проблемы региона Ленинградская область решает своими силами, заявил Бебенин. В случае, например, если есть необходимость сделать муниципальную или региональную дорогу. А те вопросы, которые касаются не только ленинградцев, но и всех россиян, решаются через федеральный центр.
«Я достаточно давно возглавляю в Совете законодателей комиссию по экономике, которая заседает дважды в год, также как и Президиум Совета законодателей. И в рамках этих мероприятий в Совете у нас есть возможность встречаться и напрямую обращаться к Президенту.
Такой прямой диалог с Президентом, а также взаимодействие со спикерами Совета Федерации и Государственной Думы позволяет нам оперативно решать вопросы, требующие изменения федерального законодательства и не только. Ежегодные конференции по федеральным проблемам и работа комиссии в составе 25 человек, обеспечивают эффективное взаимодействие с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации и правительством страны. Выявленные проблемы немедленно направляются на рассмотрение экспертам для разработки решений».