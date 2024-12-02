Путин поручил отложить проведение Всемирных игр дружбы

Событие отложено до особого распоряжения главы государства.
Президент России Владимир Путин постановил отложить старт Всемирных игр дружбы. Соответствующий указ главы государства появился 2 декабря на портале официального опубликования правовых актов.
В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю: 1. Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы»…, — указано в документе.
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