Эксперты рассказали, как по одной букве на пачке выбрать лучшие пельмени

Россиянам объяснили, что значат буквенные обозначения на упаковке с полуфабрикатами и почему это важно учитывать пи покупке.

Эксперты раскрыли секрет выбора качественных пельменей. Как оказалось, важно обращать внимание на буквенный индекс на упаковке, указывающий на содержание чистого мяса в начинке.

В пельменях категории «А» содержится 80% и более чистого мяса, в «Б» 60-80%, а в категории «В» 40-60%. Еще две категории «Г» и «Д», в них наименьшее количество натурального мяса — до 40%.