В Грузии продолжаются массовые уличные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Они ожесточились после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, почему Запад пытается захватить власть в Тбилиси. И есть ли принципиальные отличия нынешней ситуации в Грузии от киевского «майдана» в 2014.

«События в Грузии являются испытанием страны на прочность. Оппозиция, не пользующаяся массовой поддержкой общества, ожидаемо не согласилась с результатами выборов. Теперь, используя печально зарекомендовавшие себя наработки, она пытается свергнуть действующую, законно избранную власть, чтобы продолжить тот курс, который не принесет государству процветания в будущем», – отметил Сергей Перминов

Сенатор считает, что Запад, опираясь на разветвленную структуру профессиональных активистов, добивается углубления политического кризиса в стране. Он показывает, что не готов к равноправному партнерству и требует он Тбилиси безусловного подчинения. Опасаясь потери влияния, его представители готовы применить практически весь инструментарий давления и откровенно шантажируют жителей Грузии.

«Майданы не принесли процветания ни одной стране, в которой победили. Те люди, которые видели в них некий провозвестник «светлого будущего», рано или поздно становились их жертвами. Это понимание должно придать всем мудрости, а властям – решимости действовать в соответствии с законом. Для этого пока еще есть время», – резюмировал Сергей Перминов