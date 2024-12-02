Сергей Перминов: «События в Грузии являются испытанием страны на прочность»

В Грузии продолжаются массовые уличные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Они ожесточились после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, почему Запад пытается захватить власть в Тбилиси. И есть ли принципиальные отличия нынешней ситуации в Грузии от киевского «майдана» в 2014.
Сенатор считает, что Запад, опираясь на разветвленную структуру профессиональных активистов, добивается углубления политического кризиса в стране. Он показывает, что не готов к равноправному партнерству и требует он Тбилиси безусловного подчинения. Опасаясь потери влияния, его представители готовы применить практически весь инструментарий давления и откровенно шантажируют жителей Грузии.