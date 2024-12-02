Жители Ленобласти могут бесплатно срубить елочку к Новому году

В Ленобласти стартовала ставшая уже традиционной акция самостоятельно новогодних ёлок к праздникам – «Ёлка – в каждый дом!».

«Наша «ёлочная» кампания проводится уже в 9-й раз, и с каждым годом её популярность всё выше. Заготовка елей осуществляется на заранее утверждённых лесных участках, подлежащих расчистке. При этом в ходе акции мы усиливаем контроль за самовольными вырубками, чтобы всё было строго по закону», – рассказал председатель комитета по природным ресурсам области Фёдор Стулов.

Платить за понравившуюся елку не надо. Все, что требуется — это с 1 декабря по 10 января приехать с паспортом в ближайшее по месту жительства лесничество, оформить документы и самостоятельно срубить дерево. При транспортировке новогодней ели также необходимо иметь при себе документ на ёлку.

Более подробная инструкция, адреса и телефоны лесничеств по ссылке. Сообщается, что в 2023 году желающие получили бесплатно 26 884 елок.

напомним, что символом 2025 года по восточному календарю станет Зелёная Деревянная Змея. В Китае этих пресмыкающихся воспринимают как мудрых, элегантных и спокойных созданий, способных на преображение. Правда Змея является неоднозначным знаком. Что же сулит этот год — читайте в нашем материале.