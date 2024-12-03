Четыре медали выиграла команда из Ленобласти на чемпионате «Профессионалы»

Золото и три бронзы завоевала команда из Ленинградской области на Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» на финальном этапе в Санкт-Петербурге.

Участники соревнований показали себя в 75 компетенциях по программам СПО, приняли участие в деловых программах, получили положительный отклик от экспертов.

Золотая медаль у Владислава Балашова из Кировского политехнического техникума в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Бронза у Артема Сойчака из Сосновоборского политехнического колледжа в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». Также бронзовая медаль у Артема Князева из Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е. И. Лебедева в компетенции «Производство металлоконструкций». И еще одна бронза у Даниэля Пилипцова из Волховского многопрофильного техникума в компетенции «Промышленная механика и монтаж».

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти