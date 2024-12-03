Уличный конфликт в Луге закончился стрельбой

Двое жителей Луги поссорились 2 декабря около 18:00 возле дома на улице Красной Артиллерии. В ходе конфликта 38-летний мужчина начал стрелять в 41-летнего оппонента из пневматического пистолета.
Пострадавшего доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения с раной головы и ссадинами. Стрелка задержали в тот же день.
Мужчина владел самозарядным карабином и травматическим пистолетом. Лицензию на оружие он получил в ноябре 2024 года. Заведено уголовное дело о хулиганстве.
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28.11.2024 772