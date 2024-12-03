Здание 19 века, в котором в военные годы располагался госпиталь, реконструируют в Ленобласти

В Ленинградской области начнется реконструкция старинного деревянного здания, расположенного на железнодорожной станции «Мельничный Ручей» во Всеволожском районе.

Оно построено в конце XIX века, во время Великой Отечественной войны в нем был размещен госпиталь. Оба отрезка Ириновской железной дороги, отходящие от этой станции, имели стратегическую роль в военные годы. Железнодорожный путь от Финляндского вокзала до Ладожского озера являлся сухопутным участком Дороги жизни, который использовался для эвакуации жителей блокадного Ленинграда.

Первоначально здание планировалось снести, однако «Октябрьская дирекция пассажирских обустройств» пересмотрела это решение. Для реконструкции будут привлечены средства по инвестиционной программе ОАО «РЖД».