Каждый год в Ленобласти появляются новые меры поддержки. Чаще всего они касаются многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их близких, а также людей, кто имеет инвалидность. Рассказываем, какая социальная помощь ленинградцам появилась в этом году.
Что интересного произошло в социальной сфере?
За год в Ленобласти открыли три Семейных МФЦ: в Тихвине, Сланцах и Выборге. Появилась «Виртуальная соцкарта жителя Ленобласти», которая позволяет некоторым категориям граждан пользоваться скидками и акциями.
В качестве дополнительных мер поддержки повысили размер единовременного пособия при рождении первого ребёнка — до 35 тысяч рублей, при рождении второго — до 45 тысяч, при рождении третьего и последующих — до 60 тысяч. Также для многодетных семей отменили критерий нуждаемости при выдаче автомобиля повышенной вместимости и увеличили земельный капитал до 400 тысяч рублей, расширив его возможности. Подняли планку среднедушевого денежного дохода на каждого члена семьи до 100%, что позволит большему число школьников питаться бесплатно в школьных столовых.
В регионе закрепили определение понятия «единственный родитель». Теперь жители, воспитывающие детей в одиночку, могут получать ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания в повышенном размере. Для опекунов и приёмных семей повысили размер выплаты на содержание детей до 15 739 рублей. Кроме того, произведена индексация выплат: на 4,6% — по мерам социальной поддержки, на 9% — по мерам, связанным с оплатой ЖКУ. А ресурсным центрам Ленобласти выделили новые микроавтобусы.
Также в год Семьи появился сертификат молодожёнов, расширился состав подарка новорожденному, а Выборгский ЗАГС начал принимать заявки на проведение свадеб в Замке и Монрепо. Многодетные семьи получили право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Ленинградской области. Также тех многодетных, где есть дети до 23 лет, обучающиеся на очном отделении, освободили от транспортного налога. Отметим, что удостоверение многодетной семьи с этого года можно оформить онлайн. Компенсации за детский сад теперь доступны и для людей, которые не проживают на территории региона.
Администрация Выборгского района и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве. В числе приоритетных задач — обеспечения населения и бизнеса банковскими услугами. В самом районном центре запустят новый Центр патриотического воспитания, где воспитанники смогут изучать морское дело и парусный спорт.
Планируется, что в скором времени в Ленобласти отменят критерий нуждаемости в льготах для почетных доноров. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут отдыхать в лагерях региона. А серебряное волонтерство Ленобласти получит ежегодную региональную поддержку.
Также Ленинградская область в 2025 году завершит один из этапов программы расселения аварийного жилья. В её рамках ещё четыре тысячи жителей получат новые квартиры.
Какие меры поддержки появились для участников СВО и их семей?
В Гатчине стартовала работа «Гражданского центра укомплектования». Новое учреждение позволит ленинградцам, желающим поступить на военную службу, узнать всю необходимую информацию в одном месте.
Областной центр соцзащиты взял на себя комплексную заботу о ветеранах спецоперации и их близких. Во Всеволожске открыли центр реабилитации, где ветеранам СВО оказывают разнообразную помощь от психологической до протезирования, реабилитации, трудоустройства и адаптивного проживания.
Депутаты Ленобласти внесли изменения в Социальный Кодекс в помощь многодетным семьям, потерявших старшего ребёнка в ходе СВО. Память погибших на спецоперации бойцов хотят увековечить в Волхове.
Александр Дрозденко поручил руководителям управлений и комитетов сократить общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия и увеличить поддержку СВО. Однако за два дня мотофестиваля «Балтик Ралли» фонд «Ленинградский рубеж» собрал 8,1 млн рублей для поддержки бойцов.
За год появились новые меры поддержки участников спецоперации и их близких. Среди них:
- приоритетное право на покупку или строительство жилья;
- уравнение в правах всех участников СВО на получение земельных участков;
- компенсации до 200 тысяч рублей на газификацию дома;
- освобождение от транспортного налога;
- предоставление 150 кубометров ликвидной древесины на строительство жилых домов для ветеранов и инвалидов боевых действий;
- право вместо участка земли получать единовременную денежную выплату;
- бесплатное питание для детей бойцов нацгвардии, погибших при исполнении;
- право на бесплатную парковку в Ленобласти;
- доплата в размере 100 тысяч рублей к 1 млн добровольцам;
- подарочные сертификаты ко дню рождения женам и детям бойцов.
Приняты решения об обеспечении детей погибших участников СВО путевками в оздоровительные лагеря за счёт региона в первоочередном порядке. Также о выдаче им сертификатов на любое дополнительное образование за счёт области и без учёта дохода семьи. К земельным участкам на средства регионального бюджета проведут коммуникации. Напомним, что на Госуслугах появился отдельный раздел со всеми льготами для ветеранов СВО Ленобласти.
С 2025 года в Ленобласти запустят налоговую льготу для ИП – участников СВО и гранты для тех, кто хочет возобновить или начать предпринимательскую деятельность. Также в Коммунаре и Отрадном появятся новые площадки по реабилитации наших бойцов.
Что изменилось на федеральном уровне?
В России начал действовать закон об освобождении подсудимых за участие в спецоперации. Военным, заключивших контракт в этом году, стали начислять единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей. Также правительство РФ утвердило размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Теперь при тяжёлых увечьях сумма составит 3 млн рублей, при лёгких ранениях — 1 млн рублей, а в случае иных травм — 100 тыс. рублей. По поручению Владимира Путина поддержка государства распространилась и на женщин, не состоявших в официальных браках с погибшими участниками СВО.
Рабочие места участников спецоперации будут сохраняться на весь период их службы. Правительство рассмотрит соответствующие поправки к Трудовому кодексу.
О помощи нашим бойцам
Ленобласть постоянно направляет на фронт гуманитарную помощь. Так, 50 печей от коллектива Выборгского музея-заповедника были доставлены в 82-й полк. Также Ленобласть направила мобильные пункты размещения, а в сентябре три КАМАЗа, которые повезли строительные материалы, квадроцикл, УАЗ Хантер, радиостанции, мавики, системы спутниковой связи, тепловизоры, генераторы и другое оборудование, а также более 730 коробок с продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой и другими вещами по заявкам ребят. «Ленинградский рубеж» передал современные образцы техники, а также лекарства и расходники, выборгская таможня — конфискованные товары. В честь 23 февраля в зону спецоперации направили даже специальный праздничный груз.
Ранее мы рассказывали, какие изменения в Ленобласти произошли на муниципальном и федеральном уровнях в уходящем году, а также напомнили добрые поступки наших земляков.