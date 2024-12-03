На дороги Ленобласти вышло 220 новеньких автобусов

Не дожидаясь транспортной реформы, которая стартует в Ленобласти с 1 января 2025 года, из 520 новых автобусов 220 — уже вышли на маршруты в 47 регионе

Новый подвижной состав уже работает на межрайонных и межрегиональных маршрутах, соединяющих с Петербургом поселения Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчину, Кудрово, Приладожский. Накануне обновленный парк вышел на линии Кировск — Петербург и Волосово — Петербург, — рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что автобусы среднего и большого класса оборудованы валидаторами. Это позволит пассажирам не только оплачивать проезд картами, но и отслеживать движение общественного транспорта через смартфон.

Транспортная реформа меняет принцип расчетов региона с перевозчиками и ужесточает контроль, в том числе через работу единой информационной системы. Сейчас перевозчики работают на принципах самоокупаемости, однако после реформы уже регион начнет платить компаниям за оказываемые услуги.