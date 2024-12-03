На дороги Ленобласти вышло 220 новеньких автобусов

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Не дожидаясь транспортной реформы, которая стартует в Ленобласти с 1 января 2025 года, из 520 новых автобусов 220 — уже вышли на маршруты в 47 регионе

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Фото здесь и далее: Александр Дрозденко
Новый подвижной состав уже работает на межрайонных и межрегиональных маршрутах, соединяющих с Петербургом поселения Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчину, Кудрово, Приладожский. Накануне обновленный парк вышел на линии Кировск — Петербург и Волосово — Петербург, — рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что автобусы среднего и большого класса оборудованы валидаторами. Это позволит пассажирам не только оплачивать проезд картами, но и отслеживать движение общественного транспорта через смартфон.

На дороги Ленобласти вышло 220 новеньких автобусов транспортная реформа, Ленобласть, Александр Дрозденко
На дороги Ленобласти вышло 220 новеньких автобусов транспортная реформа, Ленобласть, Александр Дрозденко
На дороги Ленобласти вышло 220 новеньких автобусов транспортная реформа, Ленобласть, Александр Дрозденко

Транспортная реформа меняет принцип расчетов региона с перевозчиками и ужесточает контроль, в том числе через работу единой информационной системы. Сейчас перевозчики работают на принципах самоокупаемости, однако после реформы уже регион начнет платить компаниям за оказываемые услуги.

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