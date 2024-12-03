В Петербурге откроют самый большой в России ледовый каток

Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров, что претендует как минимум на Книгу рекордов России.

Санкт-Петербург готовится к открытию самого масштабного катка в России.

«Каток у Флагштока» на Южной дороге уже совсем скоро распахнет свои двери для посетителей. Размеры общественного пространства поражают – 28 000 квадратных метров. Объект претендует на звание самого большого катка в стране и может попасть в Книгу рекордов России.

Торжественное открытие с участием звезд фигурного катания запланировано на 7 декабря. Гостей ждут мастер-классы, автограф-сессия и ледовая дискотека.

Вход на церемонию открытия бесплатный, однако катание будет платным.