Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Правовой режим введен из-за угрозы импичмента президента страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение из-за угрозы импичмента.

Южнокорейские СМИ сообщает, что глава государства провел экстренное совещание для того, чтобы не допустить паралича власти. Юн Сок Ёль заявил, что намерен «искоренить просеверокорейские силы» и поддержать конституционный порядок.