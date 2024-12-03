Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Правовой режим введен из-за угрозы импичмента президента страны.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение из-за угрозы импичмента.
Южнокорейские СМИ сообщает, что глава государства провел экстренное совещание для того, чтобы не допустить паралича власти. Юн Сок Ёль заявил, что намерен «искоренить просеверокорейские силы» и поддержать конституционный порядок.
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