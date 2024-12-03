WSJ: Китай учится у России обходить санкции

Межведомственная группа, созданная Пекином в первые месяцы после начала СВО в Украине, изучает последствия антироссийских санкций и регулярно готовит отчеты для руководства страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Цель Китая – понять, как смягчить последствия санкций, если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников применить их. Пекин «интересует практически все – от способов обхода до положительных эффектов, таких как стимулы для развития отечественного производства», рассказал источник издания.

Возглавляет межведомственную группу, по данным WSJ, вице-премьер Хэ Лифэн, курирующий экономические и финансовые вопросы. Он был главным архитектором системы защиты китайской экономики от западных санкций.

Пекин готовится к «экстремальному сценарию» вооруженного конфликта и его экономическим последствиям, считают источники издания.