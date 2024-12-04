Названа причина снижения числа акций на продукты в магазинах

По словам эксперта, торговые сети чаще применяют новую стратегию, при которой товары отпускаются с минимальными наценками. Дополнительные скидки принесут магазинам лишь убытки.

Причиной снижения акционных товаров в магазинах является новая стратегия ценообразования, которую применяю торговые сети. Она заключается в том, что магазины устанавливают минимальные наценки на товар, уменьшая при этом количество скидок. Об этом Life.ru рассказал эксперт Илья Березнюк.

Если на эти товары ещё и акции давать, то магазины просто будут работать в минус. Соответственно, стратегия такая, что раньше было под акциями, сейчас уже зашито в минимальную цену дискаунтеров. Такой тренд, тенденция, что ритейл уходит от акций, открывая магазины, где они не требуются, — отметил он.