Владельцам электрокаров продлили налоговые льготы до конца 2027 года

Соответствующие изменения в статью 3 областного закона «О транспортном налоге» приняты сегодня, 3 декабря, на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

Согласно законопроекту, предлагается продлить до 31 декабря 2027 года закончившую свое действие с 1 января 2024 года налоговую льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога для транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическими двигателями.

По рекомендации постоянной комиссии по бюджету и налогам законопроект принят сразу в трех чтениях.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания 47 региона, выпадающие доходы областного бюджета в связи с предоставлением указанной льготы являются незначительными и в 2023 году составили около 1,4 млн рублей. Согласно принятой Правительством РФ Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года количество электротранспортных средств в общей структуре автотранспорта к 2030 году должно составить 15%.