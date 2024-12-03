В Гатчине прошло вручение орденов Мужества близким павших Героев СВО

Церемония состоялась в стенах филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

В Гатчине прошла церемония вручения орденов Мужества военнослужащим, погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Наград удостоены Королёв Михаил Сергеевич, Нурминский Александр Викторович и Баранов Иван Александрович.

В церемонии приняли участие депутат Госдумы Ольга Занко, военком Гатчинского района Андрей Чичканов, представитель Православной местной религиозной организации Алексей Дудин и руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев, а также сотрудники местной администрации.

Наш долг сохранить память о павших Героях. Сделать так, чтобы имена доблестных защитников Родины остались в истории нашей страны. Помимо этого, мы готовы сделать всё, чтобы родственники защитников жили достойно. Для этого во всех районах области работают наши социальные координаторы, которые занимаются комплексным сопровождением семей павших Героев, — подчеркнул Сергей Галяев.

После вручения орденов Ольга Занко и Сергей Галяев пообщалась с родственниками героев. Им были разъяснены меры поддержки, на которые они могут рассчитывать, а также предложены варианты увековечивания памяти участников СВО.

Это сделали вы. Это вы воспитали настоящих мужчин и защитников нашей страны. И конечно, мы должны сделать всё, чтобы память о них была жива. Мы сделаем всё, чтобы вам помочь, — заявила Ольга Занко во время обращения к семьям.

Отметим, фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, параолимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.