В Гатчине прошло вручение орденов Мужества близким павших Героев СВО

Церемония состоялась в стенах филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».
В Гатчине прошла церемония вручения орденов Мужества военнослужащим, погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Наград удостоены Королёв Михаил Сергеевич, Нурминский Александр Викторович и Баранов Иван Александрович.
В церемонии приняли участие депутат Госдумы Ольга Занко, военком Гатчинского района Андрей Чичканов, представитель Православной местной религиозной организации Алексей Дудин и руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев, а также сотрудники местной администрации.
После вручения орденов Ольга Занко и Сергей Галяев пообщалась с родственниками героев. Им были разъяснены меры поддержки, на которые они могут рассчитывать, а также предложены варианты увековечивания памяти участников СВО.
Отметим, фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина в апреле 2023 года. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.
Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, параолимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.