Администрации Лужского и Тихвинского районов отказались от новогодних корпоративов

Во всех структурных подразделениях администраций Тихвинского и Лужского районов Ленобласти отменили новогодние корпоративы.
При этом новогодние представления для детей и благотворительные мероприятия состоятся.
Глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун уже подписал соответствующее распоряжение. Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев также уточнил, что салют в новогоднюю ночь в Луге не запланирован, новые праздничные украшения в этом году город покупать не будет.
Вам будет интересно
Экономика Ленобласти в этом году достигла новых рекордов: доходы региона составили 261,5 млрд. Что на это повлияло? Читайте в нашем...
04.12.2024 40