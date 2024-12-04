Администрации Лужского и Тихвинского районов отказались от новогодних корпоративов

Во всех структурных подразделениях администраций Тихвинского и Лужского районов Ленобласти отменили новогодние корпоративы.

При этом новогодние представления для детей и благотворительные мероприятия состоятся.

Глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун уже подписал соответствующее распоряжение. Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев также уточнил, что салют в новогоднюю ночь в Луге не запланирован, новые праздничные украшения в этом году город покупать не будет.