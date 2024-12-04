Администрации Лужского и Тихвинского районов отказались от новогодних корпоративов

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Во всех структурных подразделениях администраций Тихвинского и Лужского районов Ленобласти отменили новогодние корпоративы.

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freepik/ prostooleh

При этом новогодние представления для детей и благотворительные мероприятия состоятся.

Глава администрации Тихвинского района Алексей Брицун уже подписал соответствующее распоряжение. Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев также уточнил, что салют в новогоднюю ночь в Луге не запланирован, новые праздничные украшения в этом году город покупать не будет.

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04.12.2024 40
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