В День неизвестного солдата ленинградцы почтили память российских и советских воинов

Вчера, 3 декабря, в День неизвестного солдата, на мемориалах и воинских захоронениях жители области отдают дань памяти и уважения подвигу оставшихся безымянными защитников Отечества.

В Гатчине школьники и кадеты торжественно возложили цветы и гирлянды к монументу Воинам-освободителям. В Сланцах на мемориале в Зелёной роще прошла церемония возложения венков и цветов.

Жители Тосно собрались на митинг у памятника Воину-освободителю, а в Кировске горожане почтили память героев у городского мемориала, погибших в борьбе с фашизмом. Молодежные организации Киришей отдали дань уважения Неизвестному солдату на митинге у мемориала «Памяти павших».

Напомним, что День Неизвестного Солдата отмечают в России с 2014 года. В этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля. Государственная дума установила этот день в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.