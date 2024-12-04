Между Петербургом и Москвой запустили студенческую «Ласточку»

Между Петербургом и Москвой начала курсировать «Ласточка», оформленная в честь 215-летия Петербургского госуниверситета путей сообщения императора Александра I.

На стенах и дверях состава размещены стикеры с информацией об истории и достижениях вуза, а также о совместных проектах РЖД и ПГУПС, сообщили в пресс-службе РЖД.

Тематический поезд под номером 723 отправился в свой первый рейс сегодня из Санкт-Петербурга рано утром. Обратный рейс запланирован на 15:07 под номером 726. В дальнейшем его задействуют и на других маршрутах Северо-Запада.