Российских школьников могут начать проверять на склонность к терроризму

Российских школьников могут начать тестировать на предмет склонности к экстремистским и террористическим действиям. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Из документа следует, что проверять будут в обязательном порядке школьников, учащихся колледжей и студентов. Необходимость тестирования мотивируется ростом числа случаев нападения детей на школы и их участие в поджогах военкоматов и других объектов инфраструктуры.

Законопроект внес на рассмотрение Госдумы в конце ноября Госсовет Татарстана.