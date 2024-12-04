Российских школьников могут начать проверять на склонность к терроризму

Российских школьников могут начать тестировать на предмет склонности к экстремистским и террористическим действиям. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Из документа следует, что проверять будут в обязательном порядке школьников, учащихся колледжей и студентов. Необходимость тестирования мотивируется ростом числа случаев нападения детей на школы и их участие в поджогах военкоматов и других объектов инфраструктуры.
Законопроект внес на рассмотрение Госдумы в конце ноября Госсовет Татарстана.
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