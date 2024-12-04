На Синявинских высотах перезахоронили останки 352 красноармейцев

В Ленобласти на Синявинских высотах состоялось торжественное захоронение останков 352 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Поисковикам удалось установить имена 11 красноармейцев: Хузин Мухан (1923 г.р.), Стрелков Григорий Митрофанович (1916 г.р.), Ивашкин Фрол Андреевич (1901 г.р.), Кочетуров Александр Кузьмич (1908 г.р.), Осягин Александр Андреевич (1906 г.р.), Шубин Михаил Иванович (1903 г.р.), Етеревский Иван Николаевич (1902 г.р.), Пауков Егор Николаевич (1903 г.р), Сулейманов Николай Данилович (1922 г.р), Меркушевич Иван Федорович (1915 г.р). и Клукин (имя неизвестно).

Фото: Поисковое движение России Ленинградская область

Участники церемонии, приуроченной ко Дню неизвестного солдата, возложили цветы к памятнику. Красноармейцев предали земле с воинскими почестями.