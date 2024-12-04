В Ленобласти 67 железнодорожных станций получат названия

Сейчас остановочные пункты обозначаются километражем.
Октябрьская железная дорога (ОЖД) присвоит названия 67 остановочным пунктам в Ленинградской области.
С 15 декабря станции, ранее обозначавшиеся только километражем, получат названия, основанные на географических, исторических и культурных особенностях региона.
Полный список новых названий опубликован на сайте ОЖД.
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