В Ленобласти 67 железнодорожных станций получат названия

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Сейчас остановочные пункты обозначаются километражем.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) присвоит названия 67 остановочным пунктам в Ленинградской области.

С 15 декабря станции, ранее обозначавшиеся только километражем, получат названия, основанные на географических, исторических и культурных особенностях региона.

Полный список новых названий опубликован на сайте ОЖД.

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04.12.2024 49
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