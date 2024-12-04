Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны страны извинился перед народом за военное положение и решил покинуть свой пост.
Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за ситуацию с объявлением военного положения и подал прошение об отставке.
Глава Минобороны решил покинуть свой пост после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, а затем отменил его под давлением парламента. Решение главы государства вызвало широкий общественный резонанс и осуждение со стороны как правящей, так и оппозиционной партий.
В итоге оппозиция инициировала процедуру импичмента президента, а также потребовала отставки министра обороны.
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