Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны страны извинился перед народом за военное положение и решил покинуть свой пост.

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен взял на себя ответственность за ситуацию с объявлением военного положения и подал прошение об отставке.

Глава Минобороны решил покинуть свой пост после того, как президент страны Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, а затем отменил его под давлением парламента. Решение главы государства вызвало широкий общественный резонанс и осуждение со стороны как правящей, так и оппозиционной партий.

В итоге оппозиция инициировала процедуру импичмента президента, а также потребовала отставки министра обороны.