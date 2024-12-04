В кафе Петербурга, где отравились 23 человека, прокомментировали ситуацию

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Руководство заведения решило добровольно его закрыть еще до введения ограничений. Также в сети обещают серьезно заняться наведением чистоты и ее поддержанием, а также более ответственно подходить к выбору поставщиков.

В связи с массовым отравлением посетителей ресторана «Токио-Сити» в Петербурге, руководство сети приняло решение о добровольном закрытии заведения до снятия ограничений.

В компании заявили, что уже проведены две внеплановые санитарные обработки. Для предотвращения подобных ситуаций во всех ресторанах введены дополнительные меры: усилен контроль за здоровьем персонала, увеличена частота дезинфекционных мероприятий, включая непрерывную дезинфекцию во время работы, внедрена автоматизированная мойка посуды.

Также сеть ведет работу по урегулированию вопросов с пострадавшими.

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03.12.2024 127
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