В Марокко избили российского дипломата и его супругу

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Таксисты набросились на граждан РФ посреди улицы из-за того, что они отказались пользоваться их услугами.

Российский дипломат и его жена стали жертвами нападения группы таксистов в городе Касабланка в Марокко.

Конфликт произошел прямо у отеля, где жили россияне, из-за того, что пара вызвала машину через сервис такси. Это вызвало агрессию со стороны местных. Узнав, что супруги из РФ, нападавшие избили их, а затем и прибывшего водителя.

Сотрудники отеля вмешались в конфликт, прогнав агрессоров, а затем вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшие были доставлены в клинику.

Позже полиция задержала нападавших.  Как пишет Mash, нападение может быть связано со слухами о предполагаемом вмешательстве России в предстоящий чемпионат мира по футболу 2030 года в Марокко.

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02.11.2024 277
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