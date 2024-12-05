Лоси начали сбрасывать рога в лесах Ленобласти

Лоси после окончания «гона» активно начали избавляться от рогов — «турнирное оружие» им больше не нужно. Теперь до лета будут ходить «комолыми».

Как рассказали в Нижне-Свирском заповеднике, лосиные рога — интересный лесной сувенир, но найти его непросто. Сброшенные рога долго не «живут». Они представляют собой минеральное лакомство для зайцев и мышевидных грызунов и за пару-тройку лет исчезают в их желудках.