Врачи выразили опасения из-за введения обязательных медицинских стандартов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав решить ситуацию, связанную с обязательным внедрением клинических рекомендаций с 1 января 2025 года.

Сегодня врачи имеют право выбора методов лечения, однако, как отметила Матвиенко, многие доктора испытывают трудности из-за перехода на новые стандарты, пишет «Коммерсантъ».

В свою очередь, председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев отметил, что не все региональные медорганизации смогут выполнить новые требования из-за ограниченного финансирования. Это может привести к административному и уголовному преследованию врачей.

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Кроме того, медицинский адвокат Ирина Гриценко утончила, если при проверках будет установлено некачественное выполнение медицинских услуг, страховые компании могут отказать в оплате счетов медицинских учреждений.