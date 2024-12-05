Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем добровольца

В России 5 декабря отмечается День добровольца. С праздником жителей Ленинградской области поздравил губернатор региона Александр Дрозденко.
Он поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает нуждающимся в помощи людям. И отметил, что добровольческое и волонтерское движение объединяет людей разных возрастов и профессий, это важная часть жизни многих жителей области.
«Благодарю всех добровольцев и волонтеров за самоотверженность и труд. Ваша помощь очень важна. Пусть ваш энтузиазм и впредь помогает творить добро, вдохновляет других на благородные поступки — для страны, для области, для людей», — говорится в поздравлении.
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01.12.2024 156