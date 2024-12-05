В Сланцах пытаются спасти кота, который уже больше недели сидит на крыше дома

В Сланцах сотрудники «Кошкиспаса, неравнодушные местные жители и участковый спасают напуганного кота, который уже больше недели сидит на крыше двухэтажного дома.

Еще 25 ноября кот забрался на дерево у дома. Его заметили прохожие и вызвали пожарных для спасения. Однако он сбежал от них на крышу двухэтажного дома и скрылся.

3 декабря местная жительница рассказала о беде своей дочери и участковому. Вместе они уговорили управляющую компанию спасти животное, которое обосновалось на коньке крыши около трубы вентиляции. Однако из-за особенностей крыши, было невозможно добраться до кота. На помощь вызвали «Кошкиспас», но УК и им отказал в доступе на крышу.

Участковый Владимир нашел автовышку, но она оказалась слишком маленькой, чтобы достать кота, который убежал на другой конец дома. Тогда спасатели установили на чердаке кошколовку и дорожку в открытое окно, однако вскоре его закрыли по требованию жильцов. Кот остался на крыше на девятый день.

Управляющая компания пообещала открыть окно в четверг, 5 декабря. Сотрудники «Кошкиспаса» надеются, что кот спустится на чердак днем и попадет в ловушку. Вечером окно вновь закроют.

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Если операция не удастся, участковый предпримет еще одну попытку снять кота.