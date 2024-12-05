Ленобласть возместит 20 млн рублей кинокомпаниям, снимавшим фильмы в регионе

Власти Ленинградской области возместят кинокомпаниям, снимавшим фильмы на территории региона, 20 млн рублей. Субсидии по итогам конкурса получат три фильма.

Так, 13,4 млн рублей получит биографическая драма о двукратном олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове «Первый на Олимпе» от компании «Стар Медиа Дистрибьюшн». Фильм выйдет осенью 2025 года.

5,1 млн рублей получит комедия «Маме снова 17» от студии «СМАРТ ФИЛЬМ» со Светланой Ходченковой в главной роли. По сюжету, в 36-летнюю мать-одиночку и директора школы вселяется «безбашенная девица из 2000-х». Картина уже в прокате.

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Поддержку в 1,5 млн рублей получит волшебная сказка «Ворожея», вдохновленная древними славянскими легендами, от компании «ВИВА». На большом экране — в 2025 году.

Каждая субсидия покрывает до 20% подтвержденных затрат в регионе на съемки.