В Ленобласти за два дня от снега и наледи очистили более 4000 километров дорог

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Дорожные службы Ленобласти за два дня очистили от снега и наледи более 4000 километров региональных дорог и обочин.

На дорогах круглосуточно работали почти 700 единиц спецтехники. Дорожные службы Ленобласти переведены на усиленный режим работы.

Видео: t.me/dorogi_47

В пятницу, 6 декабря, в Ленобласти продолжится похолодание. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. На востоке региона ожидается до -13 градусов.

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05.12.2024 96
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