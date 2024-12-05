В Ленобласти за два дня от снега и наледи очистили более 4000 километров дорог

Дорожные службы Ленобласти за два дня очистили от снега и наледи более 4000 километров региональных дорог и обочин.
На дорогах круглосуточно работали почти 700 единиц спецтехники. Дорожные службы Ленобласти переведены на усиленный режим работы.
Видео: t.me/dorogi_47
В пятницу, 6 декабря, в Ленобласти продолжится похолодание. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. На востоке региона ожидается до -13 градусов.
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