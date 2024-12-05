«Лахта Центр» включит особую подсветку в честь Дня волонтера

В честь волонтеров петербургский небоскреб «Лахта Центр» облачится в бело-зелено-красные тона.
Специальная подсветка будет включена с 16:00 5 декабря до 10:00 6 декабря.
Видео: «Лахта Центр».
Отмечается, что в России в волонтерское движение вовлечены более 21 миллиона человек.
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