«Лахта Центр» включит особую подсветку в честь Дня волонтера

В честь волонтеров петербургский небоскреб «Лахта Центр» облачится в бело-зелено-красные тона.

Специальная подсветка будет включена с 16:00 5 декабря до 10:00 6 декабря.

Видео: «Лахта Центр».

Отмечается, что в России в волонтерское движение вовлечены более 21 миллиона человек.