Рейтинги Макрона обвалились, кабмин ушел в отставку, а экономика катится в бездну: что происходит во Франции

Для Франции наступили темные времена.

Национальная ассамблея Франции большинством голосов приняла вотум недоверия к правительству Эммануэля Макрона, что привело к отставке кабинета министров во главе с премьером Мишелем Барнье. За это решение проголосовали 331 депутат из 577.

Такие изменения могут усугубить и без того сложную экономическую ситуацию в стране, ставящую под угрозу военный бюджет. Госдолг Франции уже превысил 3 триллиона евро, а дефицит бюджета привел к тому, что агентство Fitch изменило прогноз по дефолту для страны на негативный.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, выплаты по долгам займут основную часть бюджета. В следующем году планируется выделить 55 миллиардов евро на эти цели, что сопоставимо с расходами на оборону. От этого, разумеется, пострадают социально незащищенные слои населения. Открытым теперь остается вопрос и дальнейшей поддержки Украины, для которой Франция является главным союзником.

Эксперт в беседе с «КП» также отметил, что в краткосрочной перспективе во Франции будет действовать техническое правительство, и потенциально могут состояться досрочные парламентские выборы.

Несмотря на недовольство населения Макроном — 70% выступают против него — президент исключил возможность своей отставки. При этом процедура импичмента в стране крайне сложна, а юридических оснований для отстранения главы государства на данный момент нет.