В тоннеле дамбы на КАД введут ограничения движение на следующей неделе

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

В Петербурге в ночь на 10 декабря пройдут учения учения экстренных служб по ликвидации ЧС, связанных с массовым ДТП на автомобильных дорогах федерального значения. В связи с этим в указанное время будет перекрыт сквозной проезд через тоннель Комплекса защитных сооружений — по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтского шоссе КМ126+200.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты движения с учетом перекрытия тоннеля в указанный период времени. Жителям и гостям города настоятельно рекомендуем не поддаваться панике при виде скопления техники пожарно-спасательных подразделений в районе учений, а также при слышимости звуков, характерных для ликвидации условной ЧС (сирены, хлопки и пр.), — предупредило МЧС.