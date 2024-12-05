К 2030 году объем рынка E-commerce в России может вырасти в 5 раз

Объем рынка электронной коммерции к 2030 г. может увеличится в пять раз, что составит до 35 трлн руб. А доля сегмента в общем обороте розничной торговли достигнет 40% против 15% на сегодняшний момент. Такими прогнозами делятся финансовые эксперты на проходящем в Москве 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Согласно данным аналитиков ВТБ, таков будет тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции в ближайшие пять лет. Эксперты отметили, что в среднесрочной перспективе участники рынка E-commerce будут фокусироваться на:

импортозамещении и развитии локальных российских брендов;

развитии собственных торговых марок;

внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квази-банковские продукты.

Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промо активностью для продвижения продавцов, представленных на площадке.