По итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26%

На проходящем в Москве 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» эксперты отметили, что по итогам текущего года объем рынка розничных сбережений в России достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, но составит более 21%.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе форума заявил, что по итогам 2024 года рост данного сегмента составит рекордные 26%. Абсолютное большинство накоплений россияне хранят в рублях. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% и составит 52,6 трлн рублей. По его прогнозу, в 2025 году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов вырастет на 22,5% и превысит 64 трлн.

«В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам», — прокомментировал Георгий Горшков.