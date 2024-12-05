Сечин раскрыл примерную стоимость природных богатств России

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По оценкам глава «Роснефти», сумма может доходить до 100 трлн долларов.

Общая стоимость всех российских природных богатств составляет порядка 100 триллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем у США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе. В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, — цитирует его ТАСС.
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05.12.2024 81
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