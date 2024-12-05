Сечин раскрыл примерную стоимость природных богатств России

По оценкам глава «Роснефти», сумма может доходить до 100 трлн долларов.
Общая стоимость всех российских природных богатств составляет порядка 100 триллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем у США, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе. В последние годы особую роль в развитии российского ресурсного потенциала играет Арктика. Этот регион по праву можно назвать кладовой энергоресурсов не только России, но и всего мира, — цитирует его ТАСС.
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