Компания Wildberries позволила клиентам возвращать товар в любой ПВЗ

Процесс осуществляется при помощи QR-кода.

Объединенная компания Wildberries и Russ внедряет систему возврата товаров с использованием QR-кодов, что позволит клиентам возвращать покупки в любом пункте выдачи заказов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов, — указано в сообщении.

В компании надеются, что нововведение упростит работу для сотрудников пунктов выдачи, сократив время на обработку возвратов и исключит сложные мануальные операции.

Система QR-кодов на первых порах будет доступна только части клиентов.