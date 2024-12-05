Компания Wildberries позволила клиентам возвращать товар в любой ПВЗ

Процесс осуществляется при помощи QR-кода.
Объединенная компания Wildberries и Russ внедряет систему возврата товаров с использованием QR-кодов, что позволит клиентам возвращать покупки в любом пункте выдачи заказов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов, — указано в сообщении.
В компании надеются, что нововведение упростит работу для сотрудников пунктов выдачи, сократив время на обработку возвратов и исключит сложные мануальные операции.
Система QR-кодов на первых порах будет доступна только части клиентов.
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