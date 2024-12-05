В денежный оборот поступили новые 5-тысячные купюры

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Фото: Банк России

Новые деньги появились в шести регионах страны.

В шести регионах Дальнего Востока появилась новая купюра номиналом в пять тысяч рублей. Это подтвердили в Банке России по ДВФО.

В регуляторе отметили, что новые банкноты доступны в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Якутии, а также в Амурской и Сахалинской областях.

Банкоматы уже адаптированы для приема новых купюр. При этом купюры старого образца по-прежнему являются законным платежным средством.

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04.12.2024 101
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