Ангар с рабочими внутри загорелся в Новогорелово

Вечером 3 декабря в поселке Новогорелово Ломоносовского района произошел пожар на улице Заречная.
Горел ангар размером 20х60 метров с резиновыми изделиями. Площадь горения составила 30 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекли личный состав 153-й пожарной части Гатчинского отряда. На месте также работали расчеты 33-й и 20-й пожарных частей Красносельского района. Из ангара вывели и передали медикам четверых рабочих.
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23.05.2022 2063