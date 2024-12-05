Ангар с рабочими внутри загорелся в Новогорелово

Вечером 3 декабря в поселке Новогорелово Ломоносовского района произошел пожар на улице Заречная.

Горел ангар размером 20х60 метров с резиновыми изделиями. Площадь горения составила 30 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли личный состав 153-й пожарной части Гатчинского отряда. На месте также работали расчеты 33-й и 20-й пожарных частей Красносельского района. Из ангара вывели и передали медикам четверых рабочих.