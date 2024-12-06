Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

С сентября 2025 года опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом, это изменение введено приказом Минтранса.

Сейчас, если пассажир купил билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. С 1 сентября 2025 года авиаперевозчики лишатся такой возможности — пассажир даже в случае опоздания сможет воспользоваться обратным билетом. Дополнительные комиссии взиматься не будут.