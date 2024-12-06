Автомобилистов Ленобласти приглашают поучаствовать в праздничной «Автоёлке»

В Волосово Ленобласти традиционная «Автоелка» пройдет 5 января. На мероприятие пригласили всех автолюбителей.

Мероприятие начнется в 15.00, координаты места проведения: 59.434682, 29.504202. С собой автомобилистам посоветовали взять хорошее настроение, кофе, бутерброды и теплые вещи, на месте им выдадут наклейки и брелоки. Приветствуются украшенные машины гирляндами.

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Организаторы отметили, что «Автоёлка» в Волосово станет единственной на всю Ленинградскую область и Петербург. Ожидается больше 100 машин.